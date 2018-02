Simona Halep - CiCi Bellis, in sferturi la Doha, nu mai devreme de 16:30! E primul meci intre cele doua

Simona Halep va juca in sferturi la turneul de la Doha, nu mai devreme de ora 16:30.

Simona Halep o va intalni in sferturi pe CiCi Bellis, o sportiva in varsta de 18 ani din Statele Unite ale Americii. Va fi prima intalnire dintre cele doua.



"Nu am mai jucat impotriva ei, nici macar nu m-am antrenat cu ea", a declarat Simona Halep imediat ce si-a aflat adversara.



Bellis a fost lider mondial la juniori, in 2014, iar anul trecut a inregistrat cea mai buna clasare a sa in ierarhia WTA la senioare, locul 35. In prezent, adversara lui Halep ocupa locul 48.