"Eu cred ca asta a fost finala! Dar trebuie sa fie atenta cu Ostapenko". Ce spune Ilie Nastase despre calificarea Simonei in FINALA de la Paris

"Eu am zis si azi dimineata ca Pliskova e cea mai periculoasa si s-a dovedit asa. Meciul a fost foarte strans, s-a jucat la cateva puncte.

Simona a fost mai atenta, Pliskova a aruncat ca muta afara mingea. A fortat si atunci cand fortezi asa gresesti mai mult.

Eu cred ca asta a fost finala. Dar mai este un meci! Simona pleaca cu prima sansa, insa trebuie sa fie la fel de atenta.

Dupa mine este mai important ca ea sa castige turneul decat sa devina numarul 1 mondial.

Nu am urmarit-o pe Ostapenko, am vazut doar ca a castigat greu in 3 seturi", a spus Ilie Nastase la Sport.ro