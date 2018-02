"Dezvaluire: Simona Halep are un nou sponsor!" Americanii dezvaluie contractul romancei cu Nike: cat va castiga Halep

Simona Halep va avea un nou sponsor.

Simona Halep va semna foarte probabil cu americanii de la Nike care va deveni astfel noul sponsor tehnic al romancei.

Simona Halep a negociat la sange noul contract, informeaza TennisWorldUSA. "Dezvaluire: Simona Halep are un nou sponsor", scriu jurnalistii americani care noteaza ca Halep va primi cu 800.000 de dolari in plus fata de contractul cu Adidas. Astfel, Simona Halep va primi 1,7-2 milioane de dolari de la Nike.

Simona Halep joaca fara sponsor de la finalul anului trecut cand parteneriatul dintre ea si Adidas s-a incheiat. Simona Halep a participat la turneul de la Shenzen si la Australian Open fara a avea un sponsor tehnic.