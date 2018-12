Halep a povestit cum s-a apucat de tenis! Nu a fost prima din familie care a facut asta: "Asa am ajuns astazi aici!"

Halep i-a adus pe americani la Constanta si i-a plimbat pe faleza.

Halep n-a fost prima din familie care a jucat tenis.

Americanii o imbraca pe Halep si ii dau 1,7 milioane de dolari pe an. Halep le-a povestit cum s-a apucat de tenis.

"Fratele meu juca tenis si m-am dus cu el. Am luat o racheta, am intrat pe teren si antrenorul a spus ca e o idee buna daca ma antrenez. Am facut-o si am ajuns astazi aici", a declarat Halep.

Halep va incepe noul an fara antrenor: "Ma concentrez sa devin mai puternica pentru ca explozia este importanta pentru mine. Sunt o jucatoare rapida si trebuie sa am explozie".