Nike lanseaza colectia NO cu Naomi Osaka | Simona Halep: "Eu la Nike nu pot decide culoarea sau echipamentul pe care il port. Ei sunt sefii, eu port ce imi ofera."

Naomi Osaka se pregateste sa devina un simbol al companiei Nike. Impreuna cu producatorul american de echipamente sportive, jucatoarea nipona a semnat un parteneriat prin care firma din Statele Unite ale Americii va liva pasionatilor de sport o gama de produse marca "NO", initialele numelui campioanei en-titre de la US Open.

Colectia Naomi Osaka va fi lansata in Japonia si in SUA in data de 16 noiembrie si are ca scop sa devina, pe termen lung, unul din brandurile detinute de Nike.

Spre deosebire de Simona Halep, care este la randul sau sponsorizata de aceasta firma si are o clasare mai buna in clasamentul WTA, lui Naomi Osaka i-a fost acordata sansa de a lansa o linie proprie de echipament.

E drept insa ca Naomi Osaka, la 23 de ani are deja trei titluri de mare slem adjudecate, pe cand Simona Halep are doua, iar comportamentul japonezei si declaratiile pe care le ofera la conferintele de presa isca mult mai multe reactii atat din partea presei, cat si din partea fanilor.

"Eu nu pot decide culoarea echipamentului sau echipamentul pe care il port. Cei de la Nike sunt sefii, iar eu port ce imi ofera ei", afirma Simona Halep in vremea in care era numar 1 WTA.

The @naomiosaka x @Nike partnership grows w/ Nov. 16 launch of Osaka’s new apparel capsule. New signature logo shows up on apparel for first time. Collection includes casual pieces and a fanny pack. Camo print pattern inspired by the coordinates of Japan, Haiti & US. pic.twitter.com/hx4sTbNO5k