Razvan Marin semneaza maine, belgienii anunta durata contractului. Prima declaratie data in Belgia

Razvan Marin a trecut cu bine de prima parte a testelor medicale. Maine va fi supus si altor analize, iar apoi va semna un contract pe 4 ani si jumatate, anunta presa din Belgia.

Transferul de 2,4 milioane de euro al lui Razvan Marin la Standard Liege este in proportie de 90% rezolvat. Fotbalistul a ajuns in aceasta dimineata in Belgia, iar la pranz a fost supus unor teste medicale.

Presa belgiana noteaza ca acesta va face si maine cateva analize, iar daca totul va fi in regula, va semna un contract pe patru ani si jumatate.

Razvan Marin a oferit o prima declaratie jurnalistilor belgieni, inainte de vizita medicala.

"Trebuie sa ma intalnesc cu conducerea lui Standard si sa finalizam transferul. Lucrurile nu sunt inca rezolvate 100%, insa exista o foarte mare sansa ca eu sa semnez. Am vorbit cu ceilalti romani din campionatul Belgiei, cu Stanciu, Chipciu si Mircea Rednic. Sunt bucuros ca sunt aici", a spus Marin, citat de cotidianul La Derniere Heure.