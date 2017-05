Radoi s-a intors la arabi si a iscat nebunia in tribune: a fost capitan, a vrut sa dea gol de la 40 de metri, apoi s-a accidentat

Mirel Radoi a jucat din nou in tricoul lui Al Hilal. Romanul a fost invitat de onoare la o partida demonstrativa jucata intre fosta sa echipa si New York Cosmos, al Riyad.

Radoi s-a intors in Arabia Saudita pentru un meci amical. Acesta a fost invitat sa joace din nou in tricoul fostei sale formatii.

Radoi s-a intalnit la Riyad cu Luis Figo, dar si cu fostul sau coleg de la Al Hilal, suedezul Christian Wilhemsson.

Acum antrenor, Radoi s-a prezentat intr-o forma foarte buna. Acesta a purtat si banderola de capitan al echipei, iar la o faza a incercat sa inscrie cu un sut de la peste 35 de metri. Radoi a fost schimbat dupa 70 de minute, acuzand o problema musculara.

"Este o mare placere si o onoare pentru mine sa revin aici, iubesc clubul Al Hilal si nu voi uita perioada petrecuta aici. Sunt bucuros ca fanii ma iubesc, sentimentul este reciproc.

Atmosfera aici este fantastica, pasiunea pe care suporterii o pun la fiecare meci, indiferent ca e oficial sau amical. Al Hilal este un club diferit fata de restul echipelor de aici.

Imi lipsesc zilele in care jucam aici. S-au implinit doi ani de cand m-am retras, dar acum sunt antrenor si trebuie sa imi urmez noua cariera.

Primul meci la Al Hilal e de neuitat, am castigat derby-ul cu Al Nasr. Imi amintesc si un gol marcat, antrenorul imi spusese sa nu sutez, dar eu am facut-o si am dat gol. Apoi antrenorul mi-a spus sa fac la fel si la urmatoarea partida.

Voi fi aici mereu cand voi fi invitat", a spus Radoi intr-un interviu acordat unei televiziuni saudite.