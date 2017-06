Lucescu isi poate incheia cariera pe ALT continent, alaturi de alti antrenori uriasi

Mircea Lucescu isi poate incheia cariera in China. Spune ca e prea batran pentru nationala si asteapta un semn de la chinezi. Capello si Scolari antreneaza pe bani multi in China.

In iulie, cand va implini 72 de ani, Mircea Lucescu poate primi in dar un salariu de cel putin 3 milioane de euro de la chinezi. Lucescu l-a anuntat pe agentul sau ca e dispus sa antreneze in China. Acolo sunt bani multi si antrenori cu nume mari, precum Scolari, Capello, Villas Boas si Pellegrini.

Hulk, Oscar si Tevez dau goluri in China, unde poate ajunge si Ronaldo, daca va pleca de la Real.

Doar doi romani au antrenat pana acum in China: Contra si Dan Petrescu.

Indepartat de Zenit, Lucescu nu si-a primit nici acum banii de la rusi - peste 2 milioane de euro.