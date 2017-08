Declaratia GENIALA a lui Andone: "Sunt in cel mai bun loc din lume! Le trebuie multi bani englezilor ca sa ma ia!" Cum au reactionat englezii

Burnley a facut oferta oficiala de 13 milioane de euro pentru Andone.

Deportivo nu se grabeste sa vanda. Vrea plata clauzei de 30 de milioane de euro ca sa-l lase in Premier League. Nici atacantul roman nu e disperat sa plece. "99,9% voi fi aici si sezonul viitor. Iubita mea e aici, viata mea e aici, sunt la cel mai bun club din lume, din punctul meu de vedere. Va fi nevoie de foarte multi bani ca sa plec de la Deportivo", a spus Andone intr-o conferinta de presa.

Chiar daca Florin a fost categoric, fanii lui Burnley inca spera sa-l vada in tricoul echipei lor pana la finalul lunii. Englezii sunt entuziasmati de interesul clubului fata de golgeterul lui Deportivo.



Done some thorough scouting of Florin Andone (one minute on YouTube) and he's the greatest player I've ever seen. Sign him @BurnleyOfficial. August 15, 2017

Like the sound of Florin Andone. First striker we've been linked with this summer who sounds like a genuine upgrade on Gray. #twitterclarets — Austin (@BaldingWookie) August 16, 2017

If Burnley replace Andre Gray with Florin Andone and pocket £6m in the process then they've won this transfer window. — Benjamyn Allsopp (@BenjamynMA) August 15, 2017