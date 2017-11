ULTIMA ORA | Andone, OUT de la Deportivo?! Romanul, trecut pe lista de transferuri pentru a face loc unei mutari uriase

Nu doar Nicolae Stanciu ar putea schimba echipa din iarna. Si Florin Andone este in aceeasi situatie.

Presa spaniola anunta ca Deportivo l-a trecut pe Florin Andone pe lista jucatorilor dispensabili. Deportivo spera ca prin vanzarea lui Andone sa faca rost de suma necesara pentru a-l rascumpara definitiv pe Lucas Perez de la Arsenal. Perez a fost achizitionat de englezi in 2016 si a fost cedat la Deportivo sub forma de imprumut pentru acest sezon. Galicienii sunt convinsi ca o vanzare a lui Andone le-ar aduce banii suficienti pentru a-l cumpara pe atacantul spaniol de la Arsenal.

Andone a declarat ca regreta ca a ramas la Deportivo si ca a refuzat in vara oferte importante: "Insa acum gandesc altfel si ma indoiesc ca decizia de a ramane a fost cea mai buna. Nu vreau sa plec de la Deportivo, dar lucrurile trebuie sa se schimbe. Nu ma simt bine si nu sunt multumit".

Lazio, Fiorentina, Galatasaray, Sunderland sau Aston Villa au fost echipele care s-au interesat in vara de Florin Andone, potrivit presei internationale.

Florin Andone a jucat in 11 meciuri pentru Deportivo in acest sezon si a marcat 2 goluri. O data cu schimbarea antrenorului, internationalul roman a inceput sa prinda din ce in ce mai rar primul "unsprezece".