S-a aflat cu ce se "DOPEAZA" Messi! Bautura miraculoasa pe care a adus-o in vestiarul Barcelonei! Ce bea in fiecare zi

Leo Messi in forma extraordinara in acest sezon, iar Barca conduce autoritar La Liga.

Leo Messi a ratat Balonul de Aur, insa in acest sezon pare ca nu mai are rival. El a marcat contra lui Levante la partida numarul 400 din campionat pentru Barcelona.

Spaniolii cred ca au aflat secretul succesului lui Messi, care a implinit vara trecuta 30 de ani. El si sotia sa, Antonella, au fost surprinsi in poze de familie cu o cana de ceai Yerba Mate, specific din America de Sud, in special Argentina si Uruguay. Si Suarez a fost pozat cu cana de Mate in mana, iar Sport.es scrie ca bautura a devenit foarte populara in randul jucatorilor Barcelonei dupa ce a fost promovata de Messi.

Ceaiul Mate este o bautura care provine din frunzele plantei Yerba Mate. Este un ceai cu un continut ridicat de cofeina, ceea ce il face bautura ideala in momentele solicitante, in care avem nevoie de stimulare si rezistenta mentala. Ceaiul Mate contine foarte multi antioxidanti, aminoacizi, polifenoli, vitamine si minerale, elemente foarte utile pentru buna functionare a organismului.

Antioxidantii din ceaiul Mate pot ajuta la detoxifierea organismului, reducerea stresului, sau incetinirea aparitiei semnelor imbatranirii.

Datorita faptului ca mineralele, vitaminele, antioxidantii, polifenolii si aminoacizii din ceaiul Mate au un efect ce contrabalanseaza cofeina continuta, aceasta bautura este folosita pentru a creste energia mentala si puterea de concentrare, insa fara a produse efecte secundare precum consumul excesiv de cafea.

Ceaiul Yerba Mate se bea dintr-o cana speciala, cu ajutorul unui pai.

16 goluri a marcat Leo Messi in acest sezon pentru Barcelona.