Gabi Balint a intrat in Cartea Recordurilor: "Cand ne-am vazut nu ne venea sa credem!" Au fost 10.000 de participanti

Balint a intrat in Cartea Recordurilor, la 31 de ani dupa Duckadam.



S-a imbracat in costum popular si s-a prins in cea mai mare hora din lume. Acasa, la Bistrita, Balint a pus umarul la doua recorduri mondiale. N-au fost niciodata atatia oameni imbracati in costum popular. Cei aproape 10.000 de participanti, printre care si Balint, s-au prins in cea mai mare hora din lume.

"Aveai senzatia de sufocare.. atat de multi oameni erau. Cand ne-am vazut pe stadion si filmati de sus si ne-am vazut pe niste ecrane, nu ne-a venit sa credem. Ma simt bine in costum popular, parca ma si slabeste asa putin. Ma simt falos, asa se zice la noi, ma simt falos" a spus Gabi Balint.