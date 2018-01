Simona Halep, minunea de la Rasarit! Mihai Mironica, despre momentul in care tenisul s-a transformat intr-un meci de box

Ce s-a intamplat intre Simona Halep si Angelique Kerber n-a mai fost un meci de tenis, ci deja unul de box

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Schimburi violente de lovituri, adversar inghesuit in corzi, dramatism, eroism, sangele aproape ca tasnea din fileu, din rachete, din minge...

Am mai vazut astfel de inclestari epice cu Simona pe teren. Dar acum s-a schimbat ceva fundamental. Acum, Simona a fost cea care si-a inghesuit adversara, a asaltat-o cu lovituri napraznice, nebune, din toate pozitiile, a dictat lupta, “a ocupat centrul ringului”. Inainte Simona era cu rezistenta, cu mingile respinse, cu “garda acoperindu-i fata”. Greselile nefortate ale adversarei erau extrem de importante. Acum insa transformarea ei intr-o lidera mondiala este aproape completa. Ea este dictatoarea din teren. Ea dicteaza meciul. Iar transformarea Simonei va fi totala daca va castiga si finala cu numarul doi mondial, Wozniacki.

Pliskova, datorezi niste scuze



Cat de nedrept este ce a declarat Karolina Pliskova despre Simona dupa disputa lor din sferturi si anuma ca romanca nu face altceva decat sa foloseasca forta adversarei, sa returneze, sa contreze, fara a ataca ea puternic. Cata frustrare, orbire in afirmatia cehoaicei batuta de 6 ori in 7 meciuri de Simona... Pliskova spunea ca Halep nu are nicio sansa in turneu pentru ca atat Kerber cat si Wozniacki sunt mai bune decat Simona. Sa avem incredere in “flerul” Pliskovei. Pana la urma tot cehoaica spunea ca si-ar pune toata averea pe Simona inaintea finalei de la Roland Garros cu Ostapenko...

Simona e in sfarsit pregatita



Simona a facut totul la acest turneu. A batut jucatoare de 1,80 sau mai inalte cu servicii naucitoare si forta extraordinara in lovituri. A iesit din situatii dramatice cu mai multe mingi de meci pentru adversare. Si-a demonstrat capacitatea uriasa de lupta, de concentrare, de sacrificiu. A batut o fosta lidera mondiala, castigatoare de turnee de Grand Slam, inclusiv aici, la Australian Open, considerata principala favorita la trofeu de casele de pariuri. Simona a batut o alta Simona, Kerber fiind atat de buna in jocul de pe fundul terenului si atat de mobila... Simona e mai pregatita ca niciodata sa cucereasca ceea ce merita, trofeul de Grand Slam dupa care alearga de atatia ani. Alearga, Simona, alearga...