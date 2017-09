Selectioner nou in 48 de ore: azi, negocieri decisive pentru FRF! Anuntul facut de presedintele Comisiei Tehnice

FRF nu renunta la varianta Dan Petrescu, in ciuda refuzului venit de la Cluj. Cosmin Contra, Mircea Rednic si Ioan Andone sunt celelalte variante ale Federatiei.

Mihai Stoichita, presedintele Comisiei Tehnice, spune ca vom avea sigur un selectioner nou la meciul cu Kazahstan, de la inceputul lunii viitoare.

Federatia ar putea lua o decizie chiar astazi.

"Nu mai sunt discutii, ne-am oprit. In seara asta ne-am uitat la meci. Pole position nu exista, nu exista nici locul doi. Sunt mai multi antrenori care pot fi selectioneri."

"Maine sau poimaine se va lua o decizie, nu stiu exact. Eu nu voi asista la negocieri, in niciun caz, negocierile aparsin presedintelui. La sugestii si la toate celelalte da, dar la negocieri nu. Sigur va fi un selectioner pana la meciul cu Kazahstan", a spus Mihai Stoichita la finalul partidei castigate de Steaua in Europa League, 3-0 cu Viktoria Plzen.

Federatia nu a renuntat la varianta Dan Petrescu, in ciuda refuzului venit de la Cluj. Astazi ar putea avea loc discutiile decisive. Cosmin Contra, Mircea Rednic si Ioan Andone sunt variantele pe care Razvan Burleanu le va lua in calcul in cazul unui refuz definitiv din partea lui Petrescu.