Negoita a pierdut procesul cu Badea! Trebuie sa plateasca 2 milioane de euro sau ramane fara Dinamo! 

Ionut Negoita e obligat de instanta sa-i plateasca 2 milioane de euro lui Nicolae Badea!

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Curtea de Apel a anuntat azi verdictul in cazul sechestrului asigurator pus pe actiunile detinute de Ionut Negoita de la Dinamo.

"Instituie sechestru asigurator asupra bunurilor mobile constand in actiunile in numar de 381.041 detinute de intimatul Ionut Negoita la societatea Dinamo 1948 SA, reprezentand 92,9368% din capitalul social al societatii pana la concurenta sumei de 2.000.000 euro datorate de intimat reprezentand contravaloarea actiunilor şi creantelor cesionate de petenti in favoarea intimatului.

Respinge cererea privind instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile constand in actiunile in nr. de 381.041 detinute de catre intimat la societatea Dinamo 1948 SA reprezentand 92,9368% din capitalul social al societatii pana la concurenta sumei de 116.598,98 lei, ca neintemeiata. Mentine restul dispozitiilor incheierii apelate. Definitiva. Pronuntata in şedinta publica, azi, 12.01.2017" Decizia Curtii de Apel

Badea l-a avertizat pe Negoita ca nu mai are voie sa foloseasca sigla, nocturna de la Saftica si site-ul lui Dinamo pana nu plateste cele 2 milioane de euro datorate.

„Avem de a face cu o evidenta incercare de destabilizare a clubului instrumentata de domnul Badea. FC Dinamo 1948 are conform actului constitutiv dreptul de folosinta a insemnelor, culorilor si a siglei, pe termen nelimitat, iar in ceea ce priveste activitatea de comercializare a diferitelor produse cu insemnele clubului, domnul Badea nu detine drepturi exclusive de folosire a marcii, lucru ce poate fi verificat simplu la OSIM.

Situatia site-ului fcdinamo.ro si a instalatiei de nocturna de la Saftica este un amanunt care suntem convinsi ca va fi reglementat in viitorul apropiat.



Mai mult decat atat, oricine are dreptul de a redacta notificari, acest lucru neinsemnand ca respectivele notificari sunt executorii inainte ca o instanta competenta sa pronunte pe spetele invocate o hotarare definitiva si irevocabila”,spunea Negoita in luna noiembrie.