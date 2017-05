Asa arata pana acum urnele pentru grupele Champions League: Barca e in URNA 2, poate pica cu Bayern, Juve sau Chelsea

Viitorul si Steaua vor juca in turul 3 preliminar UEFA Champions League.

Urnele pentru grupele Champions League, sezonul 2017-18, au prins contur, dupa un weekend in care s-au stabilit ierarhiile finale in Spania, Italia si Anglia.

Prima urna e pentru campioane, asa ca Barcelona va ajunge in urna a 2-a, existand astfel posibilitatea unor dueluri soc, cu Juventus, Chelsea sau Bayern Munchen.

Cele mai multe semne de intrebare sunt in urna a 3-a si a 4-a, pentru ca majoritatea echipelor urmeaza sa joace tururi preliminare.

Tottenham si Liverpool (daca trece de playoff) urmeaza sa fie plasate in urna a 3-a.

Iata componenta urnelor, conform Sport Catalunya:

URNA 1

Real Madrid

Bayern Munchen

Chelsea

Juventus

Benfica

Monaco

Spartak Moscova

Sahtior Donetk

URNA 2

FC Barcelona

Atletico Madrid

PSG

Borussia Dortmund

Sevilla (4)

Manchester City

Porto

?

URNA 3

Tottenham Hotspur

Basel

Dinamo Kiev (3)

Ajax (3)

Olympiakos (3)

Anderlecht

Liverpool (4)

?

URNA 4

?

?

Celtic (2)

Salzburg (2)

Copenhaga (2)

Feyenoord

Leipzig

?

(2) - joaca in turul 2 preliminar Champions League

(3) - joaca in turul 3 preliminar Champions League

(4) - joaca in playoff-ul Champions League