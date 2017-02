21:45 City - Monaco, Sport.ro | Avertisment fara precedent lansat de Pep: "O sa fim DISTRUSI daca nu ne calificam, o sa ne UCIDA!"

10:30 Inaintea confruntarii cu Monaco, Pep Guardiola a lansat un avertisment fara precedent pentru elevii sai. "Criticii o sa ne distruga daca nu ne calificam. O sa ne ucida daca o sa pierdem cu Monaco", a spus antrenorul catalan.



Pep stie de ce isi atentioneaza elevii. Monaco e liderul din Franta si echipa din Europa cu cele mai multe goluri inscrise in acest sezon. Monegascii au invins Tottenham de doua ori in faza grupelor, iar acum ameninta echipa lui Guardiola, care a avut evolutii oscilante in acest sezon.



"Nu e usor sa ne aflam aici. Clubul stie asta perfect. Istoria recenta a fost buna, dar pe parcursul intregii istorii a clubului, Manchester City nu a ajuns des in asemenea faze. Multe cluburi mari nu sunt aici, noi suntem norocosi. Asteptarile sunt uriase, reprezentam Anglia, fotbalul engleza, presiunea este uriasa", a spus Guardiola.



Pep Guardiola a ajuns de 7 ori in semifinalele Champions League in ultimele 7 participari, iar in 2009 si 2011 a castigat trofeul cu Barcelona.



21:45 Manchester City - AS Monaco, in direct la Sport.ro!