Ziua istorica in care Liga I a ramas fara Steaua! Scenariu de cosmar: de ce se teme acum cel mai tare LPF

15 februarie 2017 ramane in istoria fotbalului romanesc drept ziua in care Liga I ramane fara cel mai important brand al sau.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal!16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco!

Gigi Becali a anuntat astazi ca a notificat oficial FRF si LPF sa schimbe numele echipei din "Steaua" in "FCSB", urmand ca schimbarea sa se produca in curand si la UEFA.

Evenimentul este unul extrem de important pentru fotbalul romanesc si poate avea urmari grave.

Oficialii LPF se tem cel mai mult ca interesul pentru competitie va scadea, iar urmatoarea licitatie pentru drepturile TV ar putea aduce sume mult mai mici fata de cele din prezent.

Detinatorii drepturilor TV pentru Liga I platesc in acest moment 30 de milioane de euro pe sezon, iar contractul din 2014 a fost incheiat pe o perioada de 5 ani.

Urmatoarele negocieri vor fi demarate in primavara anului viitor, iar perspectivele sunt sumbre.

Liga I si-a pierdut in ultimii ani multe branduri grele, ca Rapid, Petrolul sau U Cluj, iar diparitia "Stelei" este o lovitura resimtita din plin de produsul ce va fi scos la vanzare de LPF.

De acelasi sindrom este afectata si Federatia, care va vinde drepturi TV pentru Cupa Romaniei fara ca aceasta competitie sa includa si brandul Steaua.

Piturca rade! Dar e de ras?

Culmea, omul care pare ca se bucura cel mai mult de aceasta situatie este chiar Victor Piturca, inventatorul Stelei moderne, din "era Gigi Becali."

Chiar daca stie foarte bine cum s-a facut trecerea clubului de la Armata la Gigi Becali, via Asociatia Sportiva condusa de prietenul sau Viorel Paunescu, Piturca spune acum ca n-a avut niciun indiciu care sa il faca sa creada ca a fost ceva in neregula la mijloc.

"Este o victorie a celor din Minister, a Armatei. Ma bucur ca s-a intamplat asa. Hotararea judecatoreasca trebuie pusa in aplicare. Talpan este eroul acestei victorii. El s-a implicat in acest proces. Daca ar fi dupa mine, ar trebui sa avanseze in grad si sa fie comandantul CSA."

"Probabil ca e foarte greu ca echipa CSA sa fie in Liga 1, poate nu s-a dorit nici de la Minister. Stiu ca daca echipa era inscrisa in Liga 1, ar fi avut parte de sprijin financiar important. Sunt dispus sa ajut de fiecare data cand e nevoie de mine. Poate, cand echipa va urca in ligile superioare, voi fi si antrenor. Dar nu promit nimic!", a spus Piturca pentru Gazeta Sporturilor.

Desi inca nu exista nici macar pe hartie, CSA Steaua are acum o responsabilitate uriasa - aceea de a duce brandul pana in Liga I, urmand, in mod normal, un proces care va dura cel putin 4-5 ani.

Problema e ca acest lucru nu depinde nici de Talpan, nici de Lacatus, nici de Piturca si nici de Peluza Sud.

Ci de Minister, adica de Guvern. Adica de partidul aflat la guvernare. Adica de seful partidului si planurile lui.