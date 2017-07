Ziua in care TAS decide campioana Romaniei: Viitorul sau FCSB?! Audierile sunt deja in desfasurare | LIVE UPDATE

Liga I isi va afla, in sfarsit, campioana! Incoronata la finalul sezonului trecut, Viitorul poate pierde trofeul si performanta istorica din cauza unei ambiguitati a regulamentului. De cealalta parte, Becali asteapta si isi freaca mainile: drumul campioanelor din preliminariile UCL si banii de la UEFA reprezinta miza cea mare.

UPDATE | Audierile in procesul intentat de FCSB la TAS au inceput dis de dimineata, la ora 8:30. O decizie ar putea fi pronuntata chiar in aceasta seara ori cel mai tarziu maine.

Liga I isi va afla astazi sau maine campioana de drept. Judecatorii Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la TAS sunt cei care vor stabili cine merita trofeul, dupa ce FCSB s-a adresat instantei din Elvetia, reclamand o ambiguitate a regulamentului Ligii Profesioniste de Fotbal.

Viitorul a fost incoronata campioana la finalul sezonului trecut, iar jucatorii formatiei de la Ovidiu sunt siguri: "Titlul va ramane aici".

De cealalta parte, Becali spune ca asteapta linistit verdictul: "Nu am facut nimic ilegal sau imoral, nu trebuie sa se supere cineva. Eu am cerut o judecata dreapta! Nu ma cert cu Gica, pentru ca nici vina lui nu e. Daca vom castiga, probabil ca o sa se supere, dar cred ca o sa-i treaca. In plus, daca o sa castigam la TAS, plusez un milion de euro la oferta pentru Nedelcu si Coman", spune si Becali.