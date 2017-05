Viitorul sau FCSB? Pe cine vede selectionerul Daum campioana "fara indoiala" a Ligii I

Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro! Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Selectionerul Christoph Daum a comentat si el pe seama scandalului iscat in finalul de campionat. Prezent la o lectie practica pentru cursantii Scolii Federale de Antrenori, ieri, acesta a declarat ca "nu exista indoieli in privinta campioanei" si i-a urat succes lui Dica la Steaua.

Daum crede ca Viitorul merita titlul cu prisosinta. Acesta spune ca echipa lui Hagi s-a impus in sezonul regulat, iar in Play Off a fost egala Stelei. Astfel, Viitorul e in avantaj.

"Pentru mine e clar! Dupa prima parte a fost Viitorul, dupa a doua a fost egalitate, iar in caz de egalitate rezultatele conteaza. Nu cred ca e loc de indoieli", a spus Daum.

Daum i-a mai urat succes lui Nicolae Dica la Steaua.

"Nu depinde de mine sa spun daca este o alegere buna. Sunt mereu alaturi de antrenori si ii urez succes acolo, a fost un jucator bun pentru Steaua si pentru echipa nationala, cu multa experienta. Acum face pasul urmator", a mai spus selectionerul echipei nationale.