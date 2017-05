Urias! Hagi si Popescu au primit oferta sa antreneze impreuna in strainatate. Dezvaluirea facuta chiar de fostul capitan al nationalei

"KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 22:00 Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro!

Proaspat campion al Ligii I cu Viitorul, Gica Hagi isi face planurile pentru noul sezon. Acesta vrea sa intareasca Viitorul in vederea stagiunii 2017/18, in care echipa va evolua si in Europa. Totusi, Hagi ar putea sa ajute Viitorul doar din postura de patron. Ca antrenor, acesta ar putea ajunge in strainatate. Pe adresa lui Hagi au sosit in ultima vreme mai multe oferte.

Nu este, insa, pentru prima data cand Hagi este ofertat din strainatate in ultimele luni. Gica Popescu, cumnatul sau, a dezvaluit ca amandoi au fost ofertati la pachet pentru a prelua un proiect in alta tara.

"Am avut oferta sa antrenam la pachet, era vorba despre un proiect in strainatate. Sunt convins ca daca nu s-a intamplat atunci, va veni in curand acest moment.

Deocamdata, totusi, nu cred ca Gica Hagi vrea sa plece de la Viitorul, pentru ca stiu ce oferte a refuzat pentru a ramane la aceasta echipa", a spus Gica Popescu la Dolce Sport.

Hagi si Popescu au evoluat impreuna la Galatasaray, echipa in tricoul careia au facut istorie pentru fotbalul turc. Amandoi raman foarte apreciati la Istanbul, atat de catre fanii formatiei, dar si de catre sefii acesteia.