Galca a vorbit in direct la Sport.ro despre venirea la Viitorul: "Am o relatie foarte buna cu Gica!"

Costel Galca, cel despre care s-a scris ca ar putea sa o preia pe Viitorul, a negat aceasta varianta: "Am fost acolo, trebuia sa merg de mult timp, de o luna si ceva dar am avut treaba. Am o relatia foarte buna cu Gica si am avut foarte multi jucatori la loturile nationale si au o echipa care a castigat campionatul pe merit" a spus Galca.

"El a investit mult si nu neaparat pentru partea materiala. El a demonstrat ca poti face treaba cu munca in Romania. Cred ca ar trebui sa se investeasca mai mult in copii si juniori" a spus Costel Galca in direct la Sport.ro.

Fostul antrenor al Stelei considera ca Viitorul este campioana pe merit din Liga 1.