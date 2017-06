ULTIMA ORA | Comisia de Licentiere a FRF a decis: castigatoarea Cupei NU merge in Europa

Astra Giurgiu merge in turul al doilea preliminar al Europa League. Cererea FC Voluntari pentru licenta de Europa a fost respinsa.

Romania in semifinale la EURO de minifotbal! Romania - Cehia, vineri, 22:00 in direct la Sport.ro!

FC Volutari, castigatoarea Cupei Romaniei, care nu a solicitat la timp licenta pentru cupele europene, nu va evolua in Europa League. Potrivit News.ro, solicitarea FC Voluntari de a primi licenta pentru cupele europene, depusă dupa termenul regulamentar, a fost respinsa de Comisia de Licentiere a FRF.

Vineri, UEFA a anuntat lista echipelor care vor evolua in primul tur preliminar al cupelor europene, precum si cele care intra in competitie in mansa a doua. Pe lista forului european figureaza Astra Giurgiu, locul 6 in Liga I si finalista a Cupei Romaniei, in turul secund preliminar al Europa League.

In turul I preliminar al UEL vor participa 100 de cluburi. Pe langa cele 50 de echipe calificate, in turul al doilea vom mai intra 16 formatii, direct acceptate in aceasta faza.

Astra Giurgiu va fi cap de serie la tragerea la sorti a partidelor din turul al doilea preliminar al UEFA Europa League, care va avea loc luni, de la ora 15:30, la Nyon.

Turul I preliminar al Europa League se va disputa in 29 iunie, prima mansa, si 6 iulie. Al doilea tur preliminar se va desfasura pe 13 si 20 iulie.

Tot luni, de la ora 13:00, va avea loc tragerea la sorti a primelor doua tururi preliminare ale Ligii Campionilor. Reprezentantele Romaniei in aceasta competitiei, FC Viitorul si FCSB, vor intra in competitie in turul al treilea preliminar.