Steaua schimba culorile! Cum va arata echipamentul oficial de joc in sezonul urmator

Romania - Chile, marti, ora 21:00, la ProTV!

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Stelistii vor juca in rosu, iar echipamentul de rezerva va fi alb. Nu se vor confunda cu rivalii de la Dinamo, care vor purta dungi albe si rosii, ka Atletico. Budescu a facut primul antrenament cu stelistii.

Budescu a aterizat in Slovacia si a mers direct la antrenamentul stelistilor. Ajuns inaintea lui de la Astra, Morais i-a fost ghid lui Budescu la primul antrenament cu stelistii.

"Ne bucuram ca a semnat, am vorbit chiar azi cu el si i-am zis: hai odata la treaba, sa punem osu sa facem un sezon reusit", spune Larie.

Stelistii i-au adus pe Budescu, Morais si Larie ca sa ajunga dupa 4 ani in grupele Ligii.

"Cred ca intr-un minut ne-am inteles, am batut palma, ca sa zic asa, la telefon. De ce am ales Steaua? Mai am 5-6 ani de jucat fotbal, iar acum imi doresc sa fac performanta"

Stelistii l-au iertat pe Larie pentru penaltyul din ultima etapa, cu care Hagi a luat titlul.

"Cum sa ma simt...vinovat, frustrat"

Antrenamentul lui Dica i-a pus probleme lui Tudorie, care era sa-si rupa gatul dupa un exercitiu ratat.