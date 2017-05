Se rastoarna frontul de la FRF. Burleanu intoarce armele: "Viitorul e campioana, Steaua poate sa mearga la TAS"

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45 "KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 20:00

Steaua si Viitorul asteapta finalul campionatului, totodata si decizia Comitetului Executiv in privinta aprobarii clasamentului final al Ligii I, deci si a formatiei campioane.

Avand pozitii diferite, fiecare sustinand ca este campioana de drept, cele doua formatii sunt nevoite sa astepte momentul ratificarii clasamentului final in CEx. In urma acestei decizii, cea care va iesi in pierdere se va putea adresa Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

Daca Razvan Burleanu a adoptat in urma cu o saptamana un discurs mai degraba anti-LPF, din care FCSB a iesit cumva in avantaj, seful FRF si-a schimbat acum pozitia.

Burleanu spunea in urma cu o saptamana ca FRF nu se poate exprima si ca Liga este cea care trebuie sa raspunda intrebarilor si necunoscutelor aparute la finalul Play Off-ului.

Intre timp, Razvan Burleanu a adoptat, insa, o alta pozitie. Prezent la un eveniment alaturi de selectionerul Daum, Burleanu a spus ca "din punctul de vedere al FRF, Viitorul este campioana Romaniei".

"Este dreptul celor de la FCSB sa mearga la TAS, dar din punctul nostru de vedere Viitorul este campioana", a spus Razvan Burleanu.

Viitorul: "Decizia LPF, surprinzatoare si neconforma cu regulamentele"

Declaratia lui Razvan Burleanu vine la 24 de ore dupa ce Viitorul a dat publicitatii un comunicat in care noteaza ca LPF a luat o decizie "surprinzatoare si in neconcordanta cu dispozitiile regulamentare".

Hagi este nemultumit ca LPF a transmis catre CEx, spre aprobare, clasamentul din Play Off fara sa astepte terminarea campionatului.

"Decizia Ligii Profesioniste de Fotbal de a transmite Comitetului Executiv al FRF, spre aprobare, clasamentul echipelor care au participat in Play-Off fara sa astepte terminarea campionatului este surprinzatoare si in neconcordanta cu dispozitiile regulamantare.

Este surpinzatoare intrucat la primirea unei solicitari din partea altui club a procedat in mod diferit fata de anii precedenti si a transmis, spre aprobare, un clasament incomplet al unei competitii care inca se afla in desfasurare.

Liga Profesionista de Fotbal organizeaza Campionatul National - Liga I din care fac parte 14 echipe si numai dupa disputarea tuturor jocurilor din Play-Off si Play-Out se termina faza a II-a campionatului.

In mod normal, logic, regulamentar, numai dupa terminarea Play-Out-ului, Liga Profesionista de Fotbal trebuia sa solicite Comitetului Executiv al FRF, omologarea/aprobarea clasamentului Ligii I.

Am solicitat in mod oficial Ligii Profesioniste de Fotbal sa transmita Comitetului Executiv clasamentul final al Campionatului National de fotbal - faza a II-a Play-Off/Play-Out, asa cum este prezentat in ROAF, iar cererea noastra a avut in vedere urmatoarele prevederi regulamentare:

1. Competenta de organizare a Campionatului National de fotbal Liga I revine Ligii Profesioniste de Fotbal - art 28 alin. 4 din ROAF;

2. Anul competitional 2016/2017 se disputa intre 14 echipe, in doua faze: sezon regular (faza I) si sistem Play-Off/Play-Out (faza a II-a) - art 29 alin 2, pct. a, b si c din ROAF;

3. Clasamentele finale ale competitiilor organizate de FRF si LPF vor fi aprobate de Comitetul Executiv al FRF - art 24 alin. 2 din ROAF.

Nu suntem intimdati de posibilul demers pe care un alt club doreste sa-l urmeze, insa, in ciuda dispozitiilor regulamentare mentionate mai sus, nu intelegem de ce, la solicitarea expresa a unui club si in interesul particular al acestuia, se foloseste alta practica fata de anii precedenti, in conditiile in care Comitetul Executiv al FRF va aproba numai clasamentul final al competitiei", se arata in comunicatul campioanei Romaniei.