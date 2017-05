Primul antrenor care recunoaste ca ar vrea sa-l inlocuiasca pe Reghecampf la FCSB: "Normal ca as accepta! Poate doar la Dinamo ar fi mai greu"

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Steaua ar putea ramane fara antrenor la finalul acestei saptamani. Laurentiu Reghecampf are oferte din zona Golfului si va decide dupa ultimul meci al sezonului, impotriva Craiovei, programat sambata seara, unde va activa pe viitor.

Daca Reghecampf va pleca de la FCSB, patronul Gigi Becali se va vedea nevoit sa caute o alta solutie. Acesta spunea in urma cu cateva zile ca isi doreste "un antrenor ascultator".

Un antrenor care asteapta un semn dinspre formatia ros-albastra este Ilie Stan. Tehnician care a mai pregatit Steaua, cel poreclit "Iliesta" e liber dupa despartirea de ASA Targu Mures.

"Imi doresc foarte mult sa antrenez. Sunt mai puternic din toate punctele de vedere. Mi-as dori mult sa incep treaba din vara, mi-as dori sa antrenez in Romania. Pentru mine a fost o experienta pozitiva la ASA. Am lucrat in conditii incredibile, cu jucatori neplatiti. imi pare rau ca oamenii din conducere nu au avut rabdare. Iti trebuie timp. Normal ca as accepta o oferta de la Steaua. Dar nu doar de la Steaua, de la orice echipa din Romania. E mai greu sa accept o oferta de la Dinamo, desi am o relatie buna cu domnul Negoita", a spus Ilie Stan pentru ProSport.