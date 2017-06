OFICIAL: Flavius Stoican este noul antrenor al echipei CSM Poli Iasi, Neagoe a fost demis

Flavius Stoican, care a antrenat ultima data formatia Pandurii Targu Jiu, a fost numit in functia de antrenor principal al echipei CSM Poli Iasi, dupa demiterea lui Eugen Neagoe, anunta site-ul oficial al clubului.

Neagoe a refuzat rezilierea contractului pe cale amiabila, iar Comitetul Director al clubului CSM Poli Iasi a luat decizia ca acesta sa fie demis din functia de antrenor principal.

CSM Poli Iasi a incheiat sezonul precedent pe locul sapte, primul din play-off, fara sa sufere vreo infrangere in partea a doua a Ligii I.

Flavius Stoican, in varsta 40 de ani, a pregatit formatia Pandurii Targu Jiu din ianuarie si pana in iunie. Gorjenii au retrogradat in esalonul secund, incheind campionatul pe locul sapte in play-out.

Stoican a mai pregatit in cariera sa echipele Minerul Valea Copcii, CSM Resita, Dinamo II Bucuresti, Chindia Targoviste, CS Mioveni, Dinamo Bucuresti, FC Voluntari si Zimbru Chisinau.

News.ro