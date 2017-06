"Aici se spala bani. Cer o ancheta imediata la acest club!" Prunea face scandal dupa ce a fost concediat de la Iasi

Florin Prunea s-a prezentat la reunirea lotului, desi conducerea s-a schimbat la CSM Poli Iasi.

Fostul presedinte al CSM Poli Iasi cere ca FRF, UEFA si FIFA sa se sesizeze si acuza noua conducere ca spala bani prin intermediul clubului.

Prunea s-a prezentat la reunirea lotului, desi a fost concediat.

"Cer in mod oficial ca membru in Comitetul Executiv al FRF, ca fost international, ca presedinte de club, o ancheta imediata la ceea ce se intampla la club! Este fara precedent! Nu am mai vazut si am atatia ani in fotbal, ca jucatorii sa se prezinte la pregatire si sa nu aiba unde sa se dezbrace. Sa nu aiba echipament si sa stam pe teren de vorba."

"Cer public sindicatului fotbalistilor, daca mai exista, sa se sesizeze si incepand de maine sa se deplaseze aici. Si sa vada jucatorii, de care eu sunt mandru, ca s-au prezentat la locul lor de munca si nu sunt lasati sa isi faca meseria."

"Imaginile pe care le-ati filmat azi vor pleca catre UEFA, FIFA. Sa se vada ce inseamna in 2017, in Liga I, fotbalul si fotbalistii. Daca nu se va face nimic, Ambrosie, agentul 007, agentul 009.... nu are drept de semnatura ... l-am vazut azi cu Andrei Cristea ca semneaza. Asta nu este sanatos la cap! I s-a ridicat dreptul de semnatura acum trei zile de catre Comitetul Director si el semneaza contracte."

"Imi asum ceea ce spun. Aici se spala bani, sunt salarii platite prin Transnistria, prin Tiraspol si o sa vedeti in documentele care vor fi la FRF sau la Liga", a spus Prunea la DolceSport.