"O sa ne ajute la carat bagaje!" Situatia incredibila pentru Reghecampf! Jucatorul criticat e singura solutie

Steaua are mai multe absente importante la meciul cu Dinamo.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Visul American! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Laurentiu Reghecampf este nevoit sa improvizeze mult in derby-ul cu Dinamo, avand mari probleme pe faza defensiva dupa suspendarea lui Gabi Tamas - astfel, titulari in centrul apararii sunt 2 jucatori care evolueaza in mod normal ca mijlocasi: Moke si Pintilii!

Pe dreapta debuteaza Marian Pleasca, singurul titular obisnuit fiind Momcilovic pe flancul stang. Cum Reghecampf i-a introdus mai avansati pe Ovidiu Popescu si Gabi Enache, cei care au mai jucat in trecut in defensiva, antrenorul Stelei nu are niciun fundas pe banca de rezerve!

Singurul jucator care poate fi folosit de Laurentiu Reghecampf in cazul unei accidentari sau a unei schimbari tactice pe linia de fund este ... Alexandru Tudorie! Acesta a fost reprofilat din atacant, fiind folosit in perioada de pregatire ca fundas. Nu a apucat sa evolueaza insa intr-un meci oficial pe acest post. Reghecampf il critica dur pe Tudorie in luna decembrie, spunand despre acesta ca va mai fi folosit "doar sa ne ajute sa care bagajele"!