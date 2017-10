"Am jucat cu un om in minus, Alibec o sa faca doar BANCA! O sa vedeti ce se intampla!" Becali, INFURIAT de loviturile K1 ale lui Alibec! Prima reactie a patronului

Becali s-a enervat rau pe omul de la care asteapta 10 milioane de euro in iarna! Alibec e principalul produs de export al Stelei pentru 2018.

Schimbat in minutul 83, Alibec a avut o iesire nervoasa in drum spre vestiare. A lovit puternic o usa! Becali anunta ca va lua masuri drastice in privinta atacantului sau.

"Nu se poate asa. Sa faca la el acasa de-astea, dar nu la Steaua. O sa vedem ce facem cu el Cand o sa aiba el echipa sa faca asa, dar nu la Steaua! Sunt dezamagit. Daca nu castigi cu Voluntariul, nu poti sa ai pretentii. Am jucat cu un om in minus. Alibec dadea mingea doar la adversari. Mofturi.. O sa faca banca. Si o sa rupa banca, asta o sa faca el cu piciorul de acum. El crede ca e copil si ca trebuie sa-l alintam pe el. O sa vada ca nu mai e alintat. Sunt prea suparat sa mai vorbesc de Europa acum. De vina este echipa. Au crezut ca e jocul dinainte castigat. N-am avut atitudine. La ei s-a vazut, la noi nu s-a vazut. Noi n-am avut un sut pe poarta toata repriza. Alibec si-a batut joc de mingi, el crede ca se joaca cu mine! Am castigat un punct azi, CFR inca n-a luat punct etapa asta"", a spus Becali.