"Lui Lacatus ii dau 15.000 € pe luna si uita de CSA Steaua. Lui Iovan ii dau 10.000 €!" Reactia lui Becali dupa ce Steaua Armatei a prins viata

Gigi Becali s-a lansat intr-un atac furios, dupa ce Marius Lacatus i-a transmis astazi "sa nu isi mai faca planuri pentru a pune piedici proiectului CSA Steaua, si sa isi vada de echipa lui".

"Daca ii dau lui Lacatus 15.000 pe luna si lui Iovan 10.000 uita de CSA, ascultati-ma ce va spun!"



"Nu sunt suparat pe ei, ei acolo si-au gasit serviciu. Dar daca eu le ofer un salariu mai bun, vin la mine, va spun eu. Credeti ca ei s-au dus acolo ca iubesc CSA? Nu, s-au dus acolo la serviciu."

"Vai de capul lui Lacatus, zice ca nu pot eu sa-i pun piedici? Pai pun un milion deoparte si cumpar cinci-sase jucatori, ii tin la Steaua pentru a-i da apoi contracandidatelor lui CSA. O s-o tin zece ani in Liga a 3-a, daca vreau. Dar nu am interes. Eu rad de ei doar", a spus Becali la DigiSport.