LPF trage semnalul de alarma: "Dinamo e in aceeasi situatie cu Steaua! Usa a fost deja deschisa"

Marius Mitran, directorul de comunicare al Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost invitat in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro. Printre subiectele abordate de acesta a fost si transformarea Stelei in FCSB, dar si cel legat de viitorul lui Dinamo.

Mitran a spus ca "FCSB va fi in continuare Steaua", clubul ros-albastru pastrand, pana la o posibila decizie contrarie a unei instante de judecata, palmaresul.

De asemenea, Marius Mitran a tras un semnal de alarma in privinta scandalului CSA - FCSB, acesta spunand ca Steaua nu este singurul club aflat in aceeasi situatie. Si Dinamo, marea rivala bucuresteana, este in aceeasi postura, iar un posibil dosar deschis de CS Dinamo ar putea crea mare valva.

"Daca s-a deschis aceasta usa, probabil ca si Dinamo poate ajunge in aceeasi postura. Clubul a fost preluat identic de actionari, in urma ruperii de CS.

La acea vreme, cluburile au fost nevoite sa se transforme in societati comerciale, pentru ca nu putea UEFA sa trimita plati in contul Ministerului de Interne sau in contul Ministerului Apararii. Nu putea UEFA sa finanteze cumpararea de tancuri", a spus Marius Mitran, directorul de comunicare al LPF, IN DIRECT la Sport.ro

Oficialul LPF a mai spus ca echipele raman, insa, aceleasi. Acesta a dat exemplul lui Juventus, care si-a schimbat emblema in acest an.

"Si Juventus si-a schimbat acum stema, si-a pus o litera, dar nimeni nu spune ca Juventus nu mai e Juventus", a mai spus oficialul Ligii Profesioniste de Fotbal.

De mentionat si ca CS Dinamo are deja o echipa inscrisa in liga a patra.