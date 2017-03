Prima luare clara de pozitie a LPF: "FCSB este STEAUA! Vom avea acelasi derby cu Dinamo". Ce spune directorul de comunicare

Marius Mitras, directorul de comunicare al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro, despre schimbarea numelui Stelei in FCSB.

Marius Mitran a spus la Sport.ro ca "FCSB este aceeasi echipa, iar derby-ul cu Dinamo va fi acelasi".

"FCSB este aceeasi echipa. Este foarte important sa spunem ca vom avea acelasi derby. Nu a disparut, prin schimbarea de denumire, palmaresul echipei si continuitatea ei in Liga I si in cupele europene. Este o schimbare de denumire pe care am fost obligati sa o facem, am facut-o pe site si in toate materialele.

Denumirea populara este FCSB, chiar daca in acte se numeste FC FCSB.

Alte detalii tin de Steaua, de alte lucruri, nu de LPF. De exemplu, nu putem sti noi daca echipa isi va schimba siteul din steauafc.ro in fcsb.ro sau intr-o alta denumire.

Steaua a jucat pana acum in Europa in baza punctajului si al coeficientului pe care il avea, iar acest lucru va continua.

Apoi, sa nu uitam ca si alte cluburi si-au schimbat denumirea. De exemplu, Stiinta Craiova - Universitatea Craiova, Progresul - FC National. Nimeni nu a avut vreun dubiu in aceste cazuri, pe care le dau exemplu.

Lumea inca nu realizeaza ce lovitura a primit fotbalul romanesc si istoria clubului, pentru ca, sa recunoastem, Steaua face parte nu doar din istoria fotbalului romanesc, dar si din cea sociala.

Nu exista niciun risc in privinta coeficientului, nu cred.

Si UEFA ar trebui sa zica acelasi lucru atunci cand zice de palmares: FCSB e continuatoarea Stelei, deci este si castigatoarea Cupei Campionilor.

Am vazut si pozitia presedintelui FRF, Razvan Burleanu, care spune ca problema palmaresului trebuie lamurita de instanta. Corect. Ceea ce inseamna ca deocamdata palmaresul e la FCSB, pana la o alta posibila decizie a judecatorilor", a spus Marius Mitran, directorul de comunicare al LPF, IN DIRECT la Sport.ro