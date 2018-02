INCREDIBIL | Al doilea cel mai mare stadion din Romania va fi inchis la finalul sezonului! Explicatia autoritatilor

Situatie dramatica la Timisoara.



Al doilea cel mai mare stadion din Romania risca sa fie inchis si demolat. Arena "Dan Paltinisanu" a ajuns intr-un stadiu avansat de degradare.

Autoritatile se gandesc deja la cel mai negru scenariu. Potrivit Digi24, autoritatile timisorene vor sa inchida arena la finalul sezonului. Degradarea a ajuns intr-un stadiu atat de avansat incat orice lucrare de consolidare ar fi inutila si ar lua nejustificat bani din bugetul local.

"Va trebui ca in vara acestui an sa luam decizia, din pacate nu foarte placuta, de a inchide activitatea pe stadion. Nu putem discuta de investitii, pentru ca am discuta de investiții majore in reabilitare si nu cred ca se mai justifica investirea banilor intr-un astfel de obiectiv", a declarat Calin Dobra, președintele CJ Timis.

Stadionul din Timisoara este al doilea ca marime din Romania, dupa Arena Nationala, cu o capacitate de 32.972 de locuri. Arena a fost inaugurata in 1963.