IMAGINE FABULOASA! HAGI a ajuns la protestul din Piata Victoriei! Mesajul serii in Bucuresti

Gica Hagi a ajuns in Piata Victoriei prin intermediul unui fan. :)

Una dintre replicile celebre ale lui Hagi de pe vremea in care era jucator a ajuns pe bannerele romanilor aflati in cea de-a 4-a zi de protest.

Mesajul lui Hagi pentru un jurnalist in timpul unei conferinte de presa in care anunta dezastrul fotbalului din Romania a devenit slogan in Piata Victorie. :)

Sursa foto: Facebook