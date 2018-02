FCSB vs Steaua // Becali il ataca pe Talpan: "Mintea lui, o pui la caine si turbeaza!" De ce nu se teme ca va pierde 37 de milioane euro!

Gigi Becali spune ca CSA Steaua nu are nicio sansa sa castige procesul de 37 de milioane de euro.

Armata ii cere daune de 37 de milioane de euro lui Gigi Becali intr-un proces ce abia a inceput. Becali spune ca lupta poate dura chiar si 4 ani, insa e convins ca CSA nu are nicio sansa sa obtina suma dorita. Becali mai spune ca CSA Steaua a castigat doar 20012 euro din activitatile comerciale legate de marca Steaua dupa recuperarea ei, in 2014.

"Ce termen? Doar ne-am judecat pe prescriptie si proceduri. Acum o sa dea un termen si o sa fie inca 3-4 ani. La ce sa platesti? Cand ceri prejudiciu spui ce paguba ai avut. Ei pot sa ceara paguba, noi am cerut la expertiza cati bani au produs ei cu cele 7 marci, si handbal si volei, si le dau banii dublu.

Au produs intr-un an 12 euro. In altul 8000 si in altul 12000. Asta din Corpul de Control al Primului Ministru. Au cerut sa vada cat castiga ei din marca de se judeca. Eu facut evaluare de unde a iesit ca au platit 12 euro in 2014, 8000 in 2015 si 12000 in 2016. Daca in trei ani ai castigat din vanzare de produse 20012 de euro, cum zici tu ca ti-a adus Becali prejudiciu de 37 de milioane de euro?

Becali nu mai era pe piata. Ei trebuie sa zica cati bani castigau din fulare, tricouri, sepci, blugi si camasi. N-au putut sa vanda sepci de 37 de milioane de euro. Asta inseamna, cate produse puteai sa vinzi cu marca aia si n-ai putut sa vinzi. N-au cum sa demonstreze. Ei au luat contabilitatea Stelei de pe site-ul Ministerului de finante. Ei au pus doar veniturile, nu si cheltuielile.

Ei au pus toate veniturile lui Becali in 13 ani, toata munca lui Becali. Mintea lui Talpan. O pui la un caine, turbeaza", a spus Gigi Becali la Ora exacta in sport.