EXCLUSIV! Dinamo, fara stadion! O alta echipa din Bucuresti se pregateste sa-i ia locul la modernizarea pentru EURO 2020

Dinamo poate sa ramana fara stadion nou!

Dinamovistii asteapta cu sufletul la gura vesti despre construirea unui stadion nou, insa momentan totul este blocat de proceduri juridice.

Conducerea CS Dinamo s-a inteles cu Nicolae Badea insa mai sunt multe aspecte juridice de pus la punct pentru ca arena sa intre in sfarsit in programul de modernizare pentru EURO.

De situatia complicata din Stefan cel Mare vrea sa profite Juventus Colentina, echipa care se pregateste sa promoveze in Liga I.

Sefii clubului vor sa-si depuna dosarul pentru a participa la organizarea EURO 2020 din Romania, iar arena din Colentina sa fie modernizata de Compania Nationala de Investitii.

Situatia este complicata insa si in Colentina. Juventus poate sa ramana fara stadion pentru ca o femeie a castigat in instanta retrocedarea pamantului pe care este situata baza sportiva, ba chiar si parcul din fata stadionului plus alte terenuri pe care sunt construite strazi, alei, trotuare, spatii verzi, terenul pe care este situata o universitate si o benzinarie.

Decizia a fost atacata de Primaria Capitallei, iar in proces s-a implicat si primaria sectorului 2, iar o decizie va fi anuntata in scurt timp.

"S-a facut o retrocedare in Parcul Motodrom. O doamna, pe baza unor acte ilizibile, a castigat in instanta cu Capitala, care nu stiu cum s-a aparat, 46 de hectare care cuprind Parcul Motodrom, Stadionul Juventus, o parte din zona Fundeni. Pe noi ne-au sesizat cei la la echipa Juventus care aveau in plan sa faca mai multe investitii, dar acum nu mai pot. Noi vom cere acte de la Arhivele Nationale si vrem sa intervenim in proces", a declarat primarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu, pentru HotNews.ro.

Ilie Ciuclea, patronul clubului Juventus, a explicat pentru Sport.ro care este situatia in momentul de fata: “Nu stiu cum s-a ajuns aici, dar o doamna a solicitat in instanta sa primeasca vreo 50 de hectare de teren in zona unde avem noi stadionul. Ieri am primit si noi instiintarea. In primul rand, eu stiu ca exista Legea Sportului care spune ca bazele sportive nu se supun niciunui fel de retrocedari in forma fizica. Dar e ceva de piesele lui Caragiale! Eu nu am auzit asa ceva pana acum, de o retrocedare de 50 de hectare in mijlocul orasului, intr-o zona unde exista stadion, universitate, parcuri, blocuri, scoli, case, strazi intregi…

Cred ca aceasta doamna este nepoata ciobanului Bucur, pentru ca eu nu am mai auzit sa existe un proprietar al unei asemenea suprafete de teren in Bucuresti… Procesul este in faza de fond, solicitarea familiei respective s-a facut initial undeva prin anul 2001 si probabil ca abia acum au mai crescut preturile pe metru patrat in zona si acum este optim pentru a fi vandalizate de negustorii de terenuri”.