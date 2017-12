Dinamo se DESTRAMA in cateva saptamani! Negoita isi trimite oamenii la o rivala din Liga I, jucatorii importanti, liber la transfer

Ionut Negoita a decis sa renunte la tot ce tine de Dinamo.

In asteptarea unui cumparator pentru Dinamo, Ionut Negoita a decis sa reduca masiv cheltuielile clubului, iar planul sau va fi demarat dupa ultimele doua meciuri din acest an.

Negoita isi trimite cei mai importanti oameni din conducere la CSMS Iasi, pe Ionel Danciulescu si pe Alexandru David. Acolo vor ajunge si alti jucatori tineri sub forma de imprumut precum Corbu sau Dudea. Dinamovistii ajung la CSMS Iasi prin legaturile politice ale lui Negoita cu filiala PSD Iasi. Acolo li se vor alatura lui Flavius Stoican si Eugen Trica.



La Dinamo nu vor mai ramane nici vedetele echipei. Negoita incearca sa-i vanda pe Nemec, Hanca, Steliano Filip si Nedelcearu in aceasta pauza de iarna.

Daca va ramane, Vasile Miriuta va fi nevoit sa-si faca o echipa noua, in mare parte din jucatori tineri. Miriuta spunea ca are o echipa intreaga de jucatori imprumutati, iar acum va fi nevoit sa-i cheme in Stefan cel Mare.