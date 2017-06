Dica readuce la Steaua un fotbalist ignorat de Reghecampf! Becali: "Ii dau 6 luni sa demonstreze ca face fata"

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Nicolae Dica este dornic sa le dea o sansa si tinerilor jucatori din lotul Stelei, care nu au fost folositi de Laurentiu Reghecampf. Unul dintre acestia este Catalin Stefanescu (22 de ani), care se va intoarce dupa imprumutul de la CSMS Iasi.

Imprumutat in ultimul an la Iasi, unde a avut evolutii foarte apreciate, fiind om de baza in echipa lui Eugen Neagoe, Catalin Stefanescu se va intoarce la Steaua. Acesta va avea ocazia sa il convinga pe Dica in cantonamentele din vara.

Stefanescu a fost adus la Steaua in perioada in care Nicolae Dica era secund al lui Mirel Radoi, acesta fiind achizitionat la pachet cu Popadiuc si Chitosca, de la Ceahlaul.

Patronul Gigi Becali a confirmat si el revenirea lui Stefanescu, spunand ca acesta va avea 6 luni pentru a demonstra ca merita sa faca parte din lotul formatiei ros-albastre.

"O sa-l pastram! O sa-i dau 6 luni sa demontreze ca face fata la Steaua", a spus Becali.

Stefanescu a jucat 31 de meciuri in tricoul Iasiului, in ultimul sezon, marcand 4 goluri si oferind alte doua assisturi.