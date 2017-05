Dica a cerut trei transferuri la Steaua! Ce jucatori vrea sa aduca pentru VISUL Champions League

Citeste si: Primii oameni adusi de Dica la Steaua

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Noul antrenor al Stelei, Nicolae Dica, vrea sa-si intareasca in aceasta vara dupa 2 ani in care Steaua a ratat titlul in Liga 1. Steaua spera la o calificare in grupele Ligii Campionilor, acolo unde n-a mai fost din sezonul 2013/2014.

"Am discutat cu Gigi despre strategie, despre cum se antreneaza jucatorii, sunt chestii normale. In acest moment imi doresc un fundas central, un mijlocas central si mai e nevoie de al doilea varf" a spus Dica la Digi Sport.

Pe langa acest transferuri, Steaua cauta si sa aiba mai multe solutii pentru jucatorii Under 21. Dica recunoaste ca Steaua incearca sa transfere chiar de la campioana Viitorul.

"Avem jucatori de la Viitorul in vizor, speram sa ii aducem. Imi doresc sa transferam un jucator tanar de valoare. In momentul de fata il avem pe Man eligibil. Mai sunt Mihalcea si Tudorie, dar exista si jucatori de la echipa secunda pe care o sa ii iau in cantonament" a mai spus Dica.