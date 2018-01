Deportivo i-a stabilit viitorul lui Andone! Anuntul OFICIAL facut de conducere: ce se va intampla cu romanul in partea a doua a sezonului

Conducerea lui Deportivo a lamurit situatia lui Florin Andone.

Presa spaniola si cea engleza au notat ca Burnley si Brighton il doresc pe atacantul roman in aceasta iarna, insa presedintele lui Deportivo spune ca nu il va ceda pe Andone sub orice forma.

Intrebat daca va da unda verde transferului lui Andone, Tino Fernandez a declarat: "In principiu, nu! Dar nu poti sa spui niciodata dinainte, exista o clauza de reziliere, exista oferte. A existat in vara un interes pentru jucator. Ne gandim la atacantii nostri, ii avem pe Lucas Perez, Florin Andone, Adrian... Ne gandim cum se ne imbunatatim evolutiile".

Tinand cont de faptul ca Andone a avut o oferta de 13 milioane de euro in vara de la Burnley, iar Deportivo nu l-a lasat sa plece este greu de crezut ca atacantul nationalei se va transfera in aceasta iarna. Oferta din vara va fi dificil de egalat acum tinand cont ca Andone nu prea a jucat pentru Deportivo in prima parte a sezonului.

Deportivo i-a stabilit romanului o clauza de reziliere de 30 de milioane de euro.