Bomba verii in Liga I?! Arlauskis, din Premier League, la lupta pentru titlu in Romania. Antrenorul care il cheama

Ramasa cu veteranul Varca si cvasianonimul Duka pentru acest sezon, dupa ce Dan Petrescu l-a dat afara pe Mihai Minca pentru indisciplina, CFR ar putea bifa inca un transfer de rasunet. "Daca il vrem? Pot sa spun ca avem mai multe nume pe lista", spune antrenorul.

CFR Cluj isi cauta portar. Dan Petrescu recunoaste ca nu e multumit sa abordeze lupta pentru titlu si Cupa doar cu Vatca, portar de 35 de ani, si cu Tomislav Duka, goalkeeper adus de la o echipa care a retrogradat in liga a doua croata, si spune: "Avem mai multe nume pe lista".

Una dintre tintele cele mai importante ale CFR-ului este Giedrius Arlauskis, fost campion al Romaniei cu Unirea Urziceni si Steaua. In prezent la Watford, portarul a primit chiar astazi vestea ca nu mai este dorit: oficialii clubului au anuntat numerele pentru noul sezon, iar lituanianul nu a primit unul.

Vestea primita de Arlauskis vine la nici 24 de ore de la declaratia lui Dan Petrescu, cel care a lasat de inteles ca l-a cerut deja pe portar: "Daca-l vrem pe Arlauskis? Sa vedem! Avem cateva nume pe lista", a spus el.

In varsta de 29 de ani, Arlauskis a aparat un singur meci la Watford in doi ani. In acest timp, el a fost imprumutat si la Espanyol, unde a aparat doar 3 meciuri.

Arlauskis este unul dintre preferatii lui Petrescu inca de pe vremea cand amandoi activau la Unirea Urziceni.