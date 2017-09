Becali a mers aseara la jucatorii Stelei: "Le-am adus vin, am ras, am glumit!" FABULOS: cum a comis-o Lutu! :)

Steaua - Plzen, ora 22:00, in direct la ProTV!

Gigi Becali a mers la echipa inaintea partidei cu Plzen. Patronul Stelei a incercat sa detensioneze relatia dintre Dica si vedetele echipei la un pahar de vin. Patronul Stelei spune ca nu mai sunt probleme acum.

"Aseara am fost la ei, ne-am uitat la meciuri impreuna, am baut un pahar de vin rosu, le-am adus vinul meu de acasa. M-am dus cu damigeana. I-am zis lui Lutu sa aduca o damigeana de 5 litri din camara mea, dar aveam acolo si o damigeana cu namol de asta vara. Si Lutu a adus namolul, jucatorii au crezut ca rad de ei. L-am trimis acasa sa-l aduca.

E un vin special, i-am dat bani unui italian sa ii dea reteta unui roman care imi face in fiecare an. Imi face anual 200-300 litri, dar eu nu beau mult.

Am zis sa le dau si jucatorilor, am baut un pahar cu ei, am ras, am glumit", a declarat Gigi Becali la ProX.

Becali l-a certat pe Alibec pentru ca si-a luat McLaren de 170.000 de euro, dar si pentru ca fumeaza.

"I-am zis ca trebuie sa ai salariu 2 milioane sau 1 milion ca sa-ti iei masina de 170 de mii. Mi-a zis ca i-a placut. Asa e el, ce sa ii facem? Le-am transmis jucatorilor tineri sa nu se lase corupti la tigara de Alibec. Mai fumeaza in cantonament, n-ai ce sa-i faca. Dar i-am zis sa nu ii corupa pe astia tineri, ei sunt viitorul Stelei", a mai spus Becali.