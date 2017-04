Atac VIOLENT la Becali: "Daca-l pui sa faca 5 pe picior, isi rupe genunchiul, face ruptura de ligamente, e un nimeni si nu stie fotbal!"

Fiul lui Tudorel Stoica ii declara razboi lui Gigi Becali.

Alin Stoica il critica pe Becali pentru ca a jignit legendele Stelei, inclusiv pe tatal sau, sustinator al echipei Armatei.



"Gigi a gresit.. dar pentru el nu conteaza, el crede ca fotbalul e un fel de jucarie, jucaria lui, sa apara pe la televizor, sa vorbeasca.

Gigi, saracul, daca-l pui sa faca cinci pe picior, isi rupe genunchiul.. face ruptura de ligamente, ca nu stie saracul fenomenul fotbal, el isi da cu parerea asa, ca da el, schimba el.

Aici a gresit Gigi, ca nu trebuia sa jigneasca legendele, pe care le stie toata lumea, nu numai in Romania.

Tot zice el ca-i credincios, nu cred ca-i chiar atat de credincios, cand esti credincios nu incepi sa jignesti, nu incepi sa vorbesti de ala.

Nu poti sa jignesti legendele, cand tu nu esti nimeni, practic", a spus Alin Stoica pentru ProTV.

Alin Stoica e gata chiar sa si joace pentru echipa Armatei, daca va fi ofertat de Lacatus, directorul echipei.

"La 37 de ani, chiar le-am spus si celor din Belgia, joc si nu ca joc, sunt cel mai bun.

Am crescut alaturi de acesti mari fotbalisti, de aceste mari legende.. mergeam in cantonamente, mergeam la antrenamente, ma mai jucam cu ei. Eu am mai jucat cu ei pe la minifotbal, mi-ar face placere dupa ce am crescut cu ei, sa si joc cu ei", a mai spus fostul jucator al lui Anderlecht.

Stoica ironizeaza si numele de echipa propuse de Becali pentru Steaua.

"FC Star.. sau cum ii cheama? Viva, Ciao, ca au nume de revista acum, vad.. cum ii cheama? FC Star Bucuresti, FC Ciao mai bine-si punea Gigi numele.. Revist.. sau Viva.. revistele alea. Si la FCSB era presiune, nu? Ca uite acum, joaca sa castige campionatul, nu vezi ca-s nervosi, sunt agitati.. ce sa faca", a incheiat Stoica.

Sursa foto: Libertatea