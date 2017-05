ASA, prima echipa retrogradata matematic din Liga I. Pandurii 1-0 Targu Mures: supergol Erico

ASA Targu Mures este prima echipa retrogradata matematic din Liga I, dupa ce a fost invinsa de Pandurii cu 1-0, la Severin.

ASA Targu Mures a pierdut cu 0-1 meciul cu Pandurii Targu Jiu, dupa un meci in care unicul gol a fost marcat de fundasul Erico da Silva. In urma acestui rezultat, ASA Targu Mures a retrogradat matematic in liga secunda.

ASA are 13 puncte, in timp ce Pandurii au acumulat 23. Diferenta de 10 puncte nu poate fi remontata, dat fiind ca ASA mai are doar 3 partide, cu Voluntari, ACS Poli si CSM Iasi.

Clasamentul actualizat