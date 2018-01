Andrei Ivan s-a intors la Craiova si a facut SHOW de revelion! Ce surpriza a pregatit de Revelion! VIDEO

In 2018 oltenii viseaza sa faca cel mai tare transfer in afara: sa-l vanda pe Baluta cu cel putin 5 milioane de euro.

Fotbalistii Craiovei n-au ramas in oras de revelion. In schimb, fostul oltean - Ivan, a ales Craiova pentru cheful de anul nou!

Ivan a facut revelionul cu fostul sau antrenor de la Craiova - Cartu. Din play-listul de anul nou al oltenilor n-a lipsit imnul Craiovei. Ivan l-a cantat!

De revelion, Ivan a impartit trandafiri in tot restaurantul, a dansat un vals cu iubita lui si a aruncat cu bani in lautari. In 2017, Ivan a fost cel mai scump transfer al Craiovei - a plecat pe 3 milioane de euro in Rusia. Oltenii vor sa bata recordul in acest an - sa-l vanda pe Baluta cu peste 5 milioane.