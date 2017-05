ADIO playoff, sistemul din Liga I se schimba: vor fi mai multe echipe! Cand se face schimbarea

Sistemul playoff/playout a venit cu plusuri, dar si cu o gramada de minusuri fata de sistemul clasic, folosit la noi pana in urma cu doi ani.

Razvan Burleanu a anuntat astazi ca sistemul de joc din Liga I se va modifica incepand cu sezonul 2019/2020, adica odata cu noua licitatie pentru drepturi TV.

Burleanu vrea mai multe echipe si renuntarea la sistemul playoff/playout.

"Vrem 16 echipe in Liga I, incepand cu 2019. Inca nu stim dupa ce sistem, cautam cea mai buna solutie", a spus Burleanu.

Sistemul playoff/playout, folosit in ultimele doua sezoane in Liga I, a venit cu plusuri, dar si cu o gramada de minusuri la pachet.

In timp ce lupta pentru titlu a fost atractiva, si s-a dat pana in ultima etapa, meciurile din playout au fost uitate de public.

Burleanu vrea ar vrea ca schimbarea sa se sincronizeze cu noua licitatie pentru drepturile TV, dar si cu revenirea unor echipe de traditie in Liga I, care evolueaza in prezent in esaloanele inferioare.