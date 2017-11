Aceasta este LISTA NEAGRA a lui Gigi Becali: "Am o lista cu 8 jucatori!" Cine urmeaza sa plece de la Steaua

Steaua urmeaza sa lase un numar mare de jucatori sa plece, fie sub forma de imprumut, fie definitiv.

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00 Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X!

Cu un lot extrem de numeros, Steaua a reusit sa faca fata cu brio pe toate planurile in startul de sezon si s-a calificat in primavara europeana in Europa League si este pe primul loc in Liga 1 si s-a calificat in turul urmator al Cupei Romaniei fara probleme.

Dica a putut sa schimbe astfel echipa la fiecare meci. Acest lucru se va schimba din vara cand programul va fi mai putin aglomerat pentru Steaua, in functie si de cat de departe ajunge in Europa League. Astfel, mai multi jucatori ar putea fi cedati in iarna.

"Am o lista de jucatori si de la FCSB, o lista de jucatori pe care patronul se gandeste sa-i lase sa joace, sa nu stea pe banca de rezerve. Si, probabil, in urmatoarele doua-trei saptamani ii vom sti exact pe cei pe care Gigi Becali ii va lasa sa plece ori imprumut, ori definitiv" a spus Ana Maria Prodan pentru Telekom Sport.

Astfel, de la Steaua pot pleca sub forma de imprumut pustii Andrei Vlad (18 ani), Daniel Benzar (19 ani) si Paul Szecui (17 ani). Lui Artur Jorge urmeaza sa-i fie oprit imprumutul de la Braga doar 2 partide. Pe lista neagra mai sunt Dan Popescu, Vlad Achim si William de Amorim conform Telekom. Ultimul nume este cel al lui Catalin Golofca, acesta avand sanse sa fie imprumutat inapoi la Botosani.