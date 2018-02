“Am vorbit cu Klitschko, mai vin cateva legende din UFC!” Zmarandescu muta capitala artelor martiale la… Targoviste!

VIDEO: Vezi ce spune Zmarandescu despre “prietenii” Klitschko si Becali, dar si despre meciul de retragere pe care vrea sa-l faca in Romania.

Catalin Zmarandescu il antreneaza pe fiul sau, Mihai, la Targoviste, locul in care a deschis o noua sala de arte martiale mixte. Fost fotbalist la Chiajna, Mihai a trecut la mma si a reusit sa castige cateva lupte in Anglia.

La primavara, Zmarandescu vrea sa faca o deschidere oficiala a academiei de arte martiale mixte. Pe lista invitatilor sunt Wladimir Klitschko si englezul din UFC, Brad “One Punch” Pickett. “Am vorbit cu Wladimir Klitschko, asteptam un raspuns de la el, sper sa vina si el la inaugurare”, spune Zmarandescu.

La 45 de ani, Zmarandescu se gandeste sa-si faca meciul de retragere si in Romania, dupa ce, anul trecut, legenda Local Kombat a avut parte de o astfel de lupta in Anglia. Au trecut opt ani de la ultimul meci disputat de Zmarandescu in Romania. „Marele meu public este aici in Romania, fanii mei merita un meci de retragere aici”, spune Zmarandescu.

Fostul bodyguard al lui Gigi Becali a rupt orice relatie cu seful stelistilor. „Daca ne vedem, il salut. Ce mai faci? Bine, ok. Hai, pa, la revedere”, este comentariul lui Zmarandescu la adresa lui Becali. Luptatorul nu se mai uita la fotbal. O face in schimb fiul sau, care pariaza pe o victorie a stelistilor cu Lazio, in meciul care e joi seara la PRO TV, de la ora zece. Mihai Zmarandescu tine cu Steaua lui Becali.

Chiar, daca ii propune Becali juniorului sa-i fie bodyguard?

Sorin Ristea, editor sport.ro