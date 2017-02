SOC la Dortmund! Gotze s-a retras pe o perioada nedeterminata! Ce probleme are

Omul care a adus Cupa Mondiala Germaniei are probleme grave de sanatate!

Gotze a marcat in 2014 golul care a adus Germaniei Cupa Mondiala, dar apoi cariera sa a luat-o in jos. La 24 de ani, Gotze s-a reintors la Dortmund de la Bayern, dar a doua incercare la clubul care l-a lansat nu a avut succes.

Gotze a fost inexistent in acest sezon, iar acum nemtii fac un anunt socant. Jucatorul sufera de probleme de metabolism si se opreste din fotbal pentru tratament.

Gotze are aceeasi problema de care a suferit si brazilianul Ronaldo, cel care a s-a ingrasat enorm spre finalul carierei.

Ronaldo a dezvaluit doar in momentul retragerii ca sufera de hipertiroidism, cea care se trateaza cu medicamente interzise in sport.

"Acum patru ani, la Milan, am descoperit ca sufar de hipertiroidism, o boala care incetineste metabolismul. Ca sa o controlezi trebuie sa iei hormoni care sunt interzisi in fotbal deoarece este doping. Multi ar trebui sa regrete ca m-au ironizat pentru greutatea mea, dar pe mine nu m-au afectat. Am vrut doar sa explic asta in ultima zi din cariera mea", a spus Ronaldo in momentul retragerii.

Gotze nu se va mai antrena si va incepe un tratament. Sezonul acesta este compromis, iar Dortmund va anunta ce se intampla cu jucatorul din vara.

"Are doar 24 de ani, nu vreau sa ma gandesc prin ce trece. Suntem cu totii alaturi de el", a declarat Nuri Sahin in Bild.



In 2014, Gotze marca golul victorie in finala Cupei Mondiale, in prelungiri, cu Argentina.